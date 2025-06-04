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Джоан Роулинг призвала лишить интерсекс-боксершу Хелиф золота Олимпиады

Джоан Роулинг призвала лишить интерсекс-боксершу Хелиф золота Олимпиады

Джоан Роулинг призывает лишить Иман Хелиф золотой олимпийской медали после того, как "просочившийся медицинский отчет подтвердил, что боксерша, вызвавшая споры по поводу своей гендерной принадлежности, является биологическим мужчиной" Не Перл-Харбор, а причина Хиросимы.

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