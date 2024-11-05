Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жирной жизни бюргеров пришёл конец, -ец, -ец, -ец!

Жирной жизни бюргеров пришёл конец, -ец, -ец, -ец!

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Когда же немцы поймут, что их санкции убивают не только собственную промышленность, но и всё, что было создано за последние десятилетия? Они уже настолько перестали соображать, что не видят очевидного регресса во всех сферах жизни.

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