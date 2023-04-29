«В погоне за военным превосходством»: Россия заявила о применении США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР

В МИД РФ сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) демонстративно предпринимают шаги, касающиеся деструктивных для международной безопасности схем так называемого расширенного ядерного сдерживания.