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«В погоне за военным превосходством»: Россия заявила о применении США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР

«В погоне за военным превосходством»: Россия заявила о применении США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР

В МИД РФ сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) демонстративно предпринимают шаги, касающиеся деструктивных для международной безопасности схем так называемого расширенного ядерного сдерживания.

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