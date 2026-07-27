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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев и замруководителя Государственного комитета по делам национальностей КНР провели встречу

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и заместитель руководителя Государственного комитета по делам национальностей КНР Шэнь Ян провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие дружественных связей, торгово-экономических и социально-культурных контактов между Иркутской областью и регионами Китая.

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