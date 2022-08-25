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В Бурятии за злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и мошенничество перед судом предстанет бывший руководитель одного из структурных подразделений железной дороги

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из структурных подразделений Восточно-Сибирской железной дороги.

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