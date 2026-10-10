Мужчина взял в заложники 13 детей в детсаду

В бразильском городе Куритиба полицейские застрелили мужчину, который несколько часов удерживал в заложниках 13 детей в детском саду, угрожая им ножом и поджогом.
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