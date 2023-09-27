Глава Центра европейской информации Топорнин назвал высокой финансовую нагрузку на ряд стран НАТО

Власти Эстонии заявили, что в 2024 году расходы государства на оборону впервые превысят 3% от ВВП. Соответствующую новость прокомментировал директор Центра европейской информации Николай Топорнин в эфире радиостанции Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии