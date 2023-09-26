Более ста уроков безопасности на железной дороге провели в сентябре в Подмосковье

В Подмосковье с начала учебного года в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на железной дороге провели более 100 открытых уроков для школьников, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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