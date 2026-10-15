At the negotiations on the settlement of the Ukrainian conflict, the position of The EU can be represented by a group of countries if it is not possible to choose a single representative.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым