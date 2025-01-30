На протяжении веков учёные бились над загадками памяти. Создание более совершенной аппаратуры и изучение мозга внесли некоторую ясность в этот вопрос, но они же выявили и многие странности нашей памяти.
10 фактов о памяти, которые вы не знали
Комментарии
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Александр Николаевич
Память это по сути наш компас по дороге жизни...
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21 час.
Maxim
В Берлинском универе нашли неск студентов ср сверхспособн, в момент вычислений - впадали в транс, вывод: сверхмощное имеет каждый, но при выдаче результата, сознание - блокирует подсознание, поскольку считает действие - ненужным.. Научитесь - отключать..
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8 час.
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