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Велемудр. Мир тесен.

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10 фактов о памяти, которые вы не знали

10 фактов о памяти, которые вы не знали

На протяжении веков учёные бились над загадками памяти. Создание более совершенной аппаратуры и изучение мозга внесли некоторую ясность в этот вопрос, но они же выявили и многие странности нашей памяти.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Память это по сути наш компас по дороге жизни...
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21 час.
Maxim
В Берлинском универе нашли неск студентов ср сверхспособн, в момент вычислений - впадали в транс, вывод: сверхмощное  имеет каждый, но при выдаче результата, сознание - блокирует подсознание, поскольку считает действие - ненужным.. Научитесь - отключать..
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8 час.
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