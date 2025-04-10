ЗАЧЕМ ЗНАТЬ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

В Воробей На деле, не всё так просто в этой теме. Ибо, есть ДВА принципиально разных типов людей. Подавляющее большинство - ПЕРВОГО типа, живут свою судьбу, которая предопределена. И есть маленькое меньшинство - люди ВТОРОГО типа, в жизни которых есть возможность выбора и импровизации, в некоторой небольшой мере. Такая ситуация и делает расклад более сложным.

Валерий Холодок Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. ВСЁ имеет своё предназначение: даже песчинка под нашими ногами, не то что отдельно взятый Человек. ВСЁ имеет свою ДУШУ, просто песчинка имеет менее сложное устройство( если так можно сказать) чем Человек, да и Человек может ОСОЗНАТЬ наличие данной СУЩНОСТИ в отличии от песчинки. ==="В жизни нет скачков и нет случайностей, все имеет свою причину, каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Пока это прошлое и будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей жизни как бы случайно выдвигаются перед нами из бездны неведомого. Ткань человеческой судьбы вырабатывается самим человеком из бесчисленных нитей, сплетающихся в узоры неуловимой для нас сложности: одна нить исчезает из поля нашего сознания, но она вовсе не оборвалась, а только спустилась вниз; другая появляется внезапно, но это - все та же нить, прошедшая по невидимой стороне и снова появится на видимой для нас поверхности; глядя только на отрывок ткани и только с одной ее стороны, наше сознание не в состоянии разглядеть сложных узоров всей ткани, взятой в ее целом. Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие действуют в физической природе, управляют и событиями его жизни, когда он убедится, что законы эти доступны исследованию и действия их могут быть сознательно направляемы по воле человека, - тогда только кончится его бессилие и он сделается действительно господином своей судьбы."=== А от песчинки до Человека сегодняшнего дня огромная работа ЭВОЛЮЦИИ, которая не прекращается НИКОГДА( просто стадии развития для всего разные) и совершается по ЗАКОНУ, именно познание этого ЗАКОНА и есть ПУТЬ Человека. Вот, как-то так думаю. Всем всего доброго.