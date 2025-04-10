ЗАЧЕМ ЗНАТЬ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Кто, кого, куда назначил? Как решить сию задачу? Много толков у людей, Как найти ответ скорей? И зачем мне это надо? Пропадут с пути преграды? Станет легче в мире жить? Перестану я бродить Между делом и уныньем, Между слабым или сильным.
ЗАЧЕМ ЗНАТЬ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Комментарии
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В
Воробей
На деле, не всё так просто в этой теме. Ибо, есть ДВА принципиально разных типов людей. Подавляющее большинство - ПЕРВОГО типа, живут свою судьбу, которая предопределена. И есть маленькое меньшинство - люди ВТОРОГО типа, в жизни которых есть возможность выбора и импровизации, в некоторой небольшой мере. Такая ситуация и делает расклад более сложным.
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. ВСЁ имеет своё предназначение: даже песчинка под нашими ногами, не то что отдельно взятый Человек. ВСЁ имеет свою ДУШУ, просто песчинка имеет менее сложное устройство( если так можно сказать) чем Человек, да и Человек может ОСОЗНАТЬ наличие данной СУЩНОСТИ в отличии от песчинки. ==="В жизни нет скачков и нет случайностей, все имеет свою причину, каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Пока это прошлое и будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей жизни как бы случайно выдвигаются перед нами из бездны неведомого. Ткань человеческой судьбы вырабатывается самим человеком из бесчисленных нитей, сплетающихся в узоры неуловимой для нас сложности: одна нить исчезает из поля нашего сознания, но она вовсе не оборвалась, а только спустилась вниз; другая появляется внезапно, но это - все та же нить, прошедшая по невидимой стороне и снова появится на видимой для нас поверхности; глядя только на отрывок ткани и только с одной ее стороны, наше сознание не в состоянии разглядеть сложных узоров всей ткани, взятой в ее целом. Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие действуют в физической природе, управляют и событиями его жизни, когда он убедится, что законы эти доступны исследованию и действия их могут быть сознательно направляемы по воле человека, - тогда только кончится его бессилие и он сделается действительно господином своей судьбы."=== А от песчинки до Человека сегодняшнего дня огромная работа ЭВОЛЮЦИИ, которая не прекращается НИКОГДА( просто стадии развития для всего разные) и совершается по ЗАКОНУ, именно познание этого ЗАКОНА и есть ПУТЬ Человека. Вот, как-то так думаю. Всем всего доброго.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Как понимать *предназначение * человека ? Сложный вопрос . Если слово *предназначение * понимать буквально , то предназначение - это какая-то *цель * *судьба *, ЗАРАНЕЕ уготованная объекту или человеку в его жизни… Подумаем : какое предназначение , например , у настольной ламы - СВЕТИТЬ… У топора - колоть дрова … У табуретки - *на ней сидеть *… Но часто бывает , что эти предметы используются не по назначению… Настольной лампой или табуреткой по пьянке могут ударить кого-то по голове …Изменив *предназначение * предметов ! Что уж говорить о *предназначении* человека ! Обычно каждый сам ясно чувствует , чего ему хочется в жизни больше всего… Если ты хочешь отлично играть на рояле , и у тебя есть талант к этому - в этом , скорее всего, твое предназначение …Но… Чтобы реализовать это твое *трансцендентное предчувствие * , у тебя должен быть рояль и деньги на обучение игре на рояле ! Нет этого , и ты не нашел способов это иметь - ничего не получится с твоим предназначением ! Мало чувствовать свое предназначение и хотеть чего-то … Надо еще обладать *пробивной способностью * реализовать свой талант в жизни! Предположим , ты осознал свое предназначение стать музыкантом … И ты закончил консерваторию , отлично играешь… Но… тебя призвали на войну …И…убили на войне… Твое предназначение не будет реализовано. Наше предназначение зависит от времени ,от общества , в котором живем… Ситуация может складываться так , что у тебя не получилось стать поэтом или музыкантом , как ты предполагал , что в этом твое предназначение… Но ты встретил красивую женщину … Женился на ней…Появились дети…И ты вдруг осознал , что твое предназначение изменилось! Тебе надо кормить семью , растить детей ! Если мы свободны , мы сами можем менять свои взгляды на свое предназначение. Если свободы нет - тогда сама жизнь решит за тебя , в чем твое предназначение… Будешь просто работать , чтобы выжить …Будешь пить алкоголь , если стал алкоголиком … Будешь простым бойцом , если война.
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1 час.
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