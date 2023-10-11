Российский бизнес предлагают десантировать в дружественные страны

Торговые дома, помогающие российскому бизнесу, должны появиться во всех дружественных странах. А в России нужно открывать аналогичные площадки для презентаций иностранной продукции, начиная с белорусской.
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