Белозерское в Донецкой Народной Республике стало одним из ключевых пунктов снабжения украинских подразделений после перехода Доброполья под контроль российских войск.
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