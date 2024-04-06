Скользкий пол: как американские трансгендеры стали бизнес-идеей

Один из ключевых аспектов американских культурных войн — отношение к сексуальным меньшинствам. Демократическая партия прилагает всевозможные усилия для того, чтобы проблематика трансгендерности оставалась актуальной в общественной дискуссии.
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