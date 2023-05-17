Военное обозрение

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Слабые полевые укрепления русской армии - одна из проблем Русско-японской войны 1904-1905 годов

Слабые полевые укрепления русской армии - одна из проблем Русско-японской войны 1904-1905 годов

Как известно, любая война – это не только о наступлении, но и о защите. Не зря ведь говорят, что помимо владения оружием, боец должен «дружить» и с лопатой.

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