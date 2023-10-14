Какие бывают виды соли

Соль – это самая популярная приправа, без которой не обходится приготовление большинства блюд. Многие из нас знакомы лишь с самой распространенной поваренной солью, однако, на самом деле существует большое количество разных видов соли.
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