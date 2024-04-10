Военная полиция прикрытия границы постоянно проверяет людей на участие в ДРГ

Сотрудники военной полиции и автоинспекции, относящиеся к группировке, ответственной за охрану государственной границы России, проводят постоянные проверки гражданского населения и автомобилей с целью предотвращения проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
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