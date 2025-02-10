В Омске почти за 300 млн рублей продают недостроенное здание больницы и земельный участок. Когда-то здание проектировали для работников «Полета», но стройку так и не завершили.
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В Омске почти за 300 млн рублей продают недостроенное здание больницы и земельный участок. Когда-то здание проектировали для работников «Полета», но стройку так и не завершили.