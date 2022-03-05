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«Парма» объявила об уходе шестерых легионеров

«Парма» объявила об уходе из команды шестерых иностранных игроков. Пермский клуб покинули Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Джеремайя Хилл, Марцел Понитка, Артем Параховский, а также тренеры Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас.

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