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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедрин выиграл 1-ю гонку «Формулы-3» в Венгрии

Пилот «Эй-Ай-Эйс Рейсинг» Никита Бедрин выиграл спринт «Формулы-3» в Венгрии. Победа стала первой для 18-летнего российского гонщика, выступающего под итальянским флагом, на данном уровне.

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