Вице-премьер Чернышенко заявил о росте турпотока по РФ на 20% за 2023 год

Вчера, 3 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел уникальный День туризма, привлекший внимание высокопоставленных лиц, включая вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития России Максима Решетникова, по информации, представленной на сайте Минэкономразвития.