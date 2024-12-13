Натан, облаченный в черный лук, появился на мероприятии «Золотой граммофон», где POPCAKE удалось взять у него эксклюзивный комментарий относительно событий после шоу «Звезды в джунглях», которое, как известно, изрядно подпортило ему репутацию из-за истории с изменами супруге.