Натан, облаченный в черный лук, появился на мероприятии «Золотой граммофон», где POPCAKE удалось взять у него эксклюзивный комментарий относительно событий после шоу «Звезды в джунглях», которое, как известно, изрядно подпортило ему репутацию из-за истории с изменами супруге.
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