Написать идеи холодной электронной почты, чтобы преодолеть возражения против продукции

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I’m looking for a cold email idea that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my [product/service] and convince them to take [desired action] with a sense of urgency.
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