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Написать идеи холодной электронной почты, чтобы преодолеть возражения против продукции

Написать идеи холодной электронной почты, чтобы преодолеть возражения против продукции

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I’m looking for a cold email idea that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my [product/service] and convince them to take [desired action] with a sense of urgency.

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