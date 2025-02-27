Медведев проиграл Грикспуру и не вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае 27 февраля проиграл спортсмену из Нидерландов Таллону Грикспуру и не вышел в полуфинал теннисного турнира.
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