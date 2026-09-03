Crossmint расширил доступ к стейблкоинам: кошелек Onramp теперь работает более чем в 160 странах

Crossmint запустил стейблкоин-кошелек onramp, охватывающий более 160 стран, что дает финтехам возможность позволить пользователям пополнять кошельки, не выходя из приложения.
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