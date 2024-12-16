Российская вакцина от рака станет бесплатной

Решение одной из главных проблем не только россиян, но и всего человечества, нашли наши ученые. Они разработали вакцину от рака, которая фактически будет направлять иммунитет пациента именно на борьбу со злокачественными клетками.
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