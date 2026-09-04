Russia Tries To Assassinate Ukraine's SBU Chief With Unprecedented Drone Attack On Kyiv HQ The Kremlin has long previewed that its next escalation step against Ukraine would be to start attacking 'decision-making centers', or headquarters and government buildings.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым