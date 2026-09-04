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Zero Hedge

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Russia Tries To Assassinate Ukraine's SBU Chief With Unprecedented Drone Attack On Kyiv HQ

Russia Tries To Assassinate Ukraine's SBU Chief With Unprecedented Drone Attack On Kyiv HQ

Russia Tries To Assassinate Ukraine's SBU Chief With Unprecedented Drone Attack On Kyiv HQ The Kremlin has long previewed that its next escalation step against Ukraine would be to start attacking 'decision-making centers', or headquarters and government buildings.

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