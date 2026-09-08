🎗️ Обращение председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина по случаю Дня памяти жертв блокады Ленинграда Уважаемые жители Волгоградской области! Ровно 85 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда: 872 дня нечеловеческих испытаний, холода, голода и беспрерывных обстрелов, унесших сотни тысяч мирных жителей.