«Парк Горького» посвятил «One World Freedom» Дню Победы и освобождению Европы

Рок-группа «Парк Горького» выпустила заглавную песню своего нового альбома «One World Freedom». Композиция посвящена Дню Победы, видеоролик к ней содержит уникальные хроникально-документальные кадры освобождения Европы советскими войсками во Второй Мировой войне.
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