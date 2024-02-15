Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украинский солдат сделал Америку великой - экс-замгоссекретаря Польши

Украинский солдат сделал Америку великой - экс-замгоссекретаря Польши

Мечту Трампа исполнил украинский солдат – благодаря конфронтации с Россией, которая произошла после начала спецоперации на Украине, США расширили свои возможности в Европе, взяли под контроль энергетические рынки ЕС и сохранили при этом потенциал в Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Вот они все дебилы, и Кульпа в первую очередь. Во-первых, насчет американских солдатов- их погибло на Украине немало.  Во-вторых, безграничная тупорылость украинцев привела мир к Третьей Мировой, в которой США суждено погибнуть, как гегемону, став кучкой третьеразрядных штатов, Евросоюзу предстоит претерпеть распад и нищету.  А Украина станет безлюдной и исчезнет как государство.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх