Мечту Трампа исполнил украинский солдат – благодаря конфронтации с Россией, которая произошла после начала спецоперации на Украине, США расширили свои возможности в Европе, взяли под контроль энергетические рынки ЕС и сохранили при этом потенциал в Азии.
Украинский солдат сделал Америку великой - экс-замгоссекретаря Польши
Комментарии
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Natalija Osminina
Вот они все дебилы, и Кульпа в первую очередь. Во-первых, насчет американских солдатов- их погибло на Украине немало. Во-вторых, безграничная тупорылость украинцев привела мир к Третьей Мировой, в которой США суждено погибнуть, как гегемону, став кучкой третьеразрядных штатов, Евросоюзу предстоит претерпеть распад и нищету. А Украина станет безлюдной и исчезнет как государство.
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