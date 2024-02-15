Natalija Osminina

Вот они все дебилы, и Кульпа в первую очередь. Во-первых, насчет американских солдатов- их погибло на Украине немало. Во-вторых, безграничная тупорылость украинцев привела мир к Третьей Мировой, в которой США суждено погибнуть, как гегемону, став кучкой третьеразрядных штатов, Евросоюзу предстоит претерпеть распад и нищету. А Украина станет безлюдной и исчезнет как государство.