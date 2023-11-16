В Польше создали парламентскую группу по репарациям от ФРГ и России

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о создании парламентской группы по репарациям, которая будет заниматься компенсациями и возмещением ущерба со стороны Германии за разрушения во времена Второй мировой войны, а также проведет оценку "суммы компенсации, причитающейся польской стороне от России".