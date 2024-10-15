Тестировщики подтвердили безопасность майонеза на основании результатов тестов на наличие патогенных микроорганизмов

На прошлой неделе специалисты Саратовской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения "ВНИИЖ" провели исследование образцов майонеза на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию".
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