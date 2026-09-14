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В горах Кабардино‑Балкарии нашли тело 17-го альпиниста, который пропал под лавиной

В горах Кабардино‑Балкарии нашли тело 17-го альпиниста, который пропал под лавиной

Поиски группы завершены Число жертв схода лавины в Кабардино‑Балкарии достигло 17 человек, сообщает РИА Новости.

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