Теплоход «Дудинка» вновь заблокировал пешеходную переправу в Архангельске

На этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовНа этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовОб этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе администрации столицы Поморья.