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Регион 29

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Теплоход «Дудинка» вновь заблокировал пешеходную переправу в Архангельске

На этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовНа этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовОб этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе администрации столицы Поморья.

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