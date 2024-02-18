Теплоход «Дудинка» вновь заблокировал пешеходную переправу в Архангельске

На этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовНа этот раз судно застряло на переправе, соединяющей поселке 22-го и 23-го лесозаводовОб этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе администрации столицы Поморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)