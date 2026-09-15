Суть Событий
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Суть Событий

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Крути динамо!

Крути динамо!

Мастер-класс от следователей, полицейских и прокуроров Люберец и Московской области. Почему в России иногда так сложно сподвигнуть полицию или следователей выполнять свои обязанности, а надежда на око государево оборачивается бюрократической волокитой и разочарованием во власти? Нам кажется, мы знаем ответ на этот вопрос.

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