Крути динамо!

Мастер-класс от следователей, полицейских и прокуроров Люберец и Московской области. Почему в России иногда так сложно сподвигнуть полицию или следователей выполнять свои обязанности, а надежда на око государево оборачивается бюрократической волокитой и разочарованием во власти? Нам кажется, мы знаем ответ на этот вопрос.