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Депутат Якубовский: старые квитанции за ЖКУ не надо выбрасывать после оплаты

Депутат Якубовский: старые квитанции за ЖКУ не надо выбрасывать после оплаты

Старые квитанции за жилищно-коммунальные услуги не стоит выбрасывать сразу после оплаты. Они могут пригодиться, если позднее возникнут вопросы по начислениям, появится ошибочная задолженность, потребуется подтвердить внесение денег или разобраться с перерасчётом.

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