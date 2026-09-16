Депутат Якубовский: старые квитанции за ЖКУ не надо выбрасывать после оплаты

Старые квитанции за жилищно-коммунальные услуги не стоит выбрасывать сразу после оплаты. Они могут пригодиться, если позднее возникнут вопросы по начислениям, появится ошибочная задолженность, потребуется подтвердить внесение денег или разобраться с перерасчётом.