Запад не может вмешиваться в дела России в ситуации со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), у них «бревно в глазу» с Ассанжем.
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