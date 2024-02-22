Лавров ответил Западу о Навальном и указал на «бревно в глазу» с Ассанжем

Запад не может вмешиваться в дела России в ситуации со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), у них «бревно в глазу» с Ассанжем.