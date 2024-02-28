AT: доля мусульман в Европе к 2050 году составит от 11,2% до 14%

© РИА Новости Владимир Федоренко Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Даже если поток мигрантов в ЕС прекратится, к 2050 году мусульмане всё равно составят 11,2% населения Европы, если не больше, пишет AT.