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AT: доля мусульман в Европе к 2050 году составит от 11,2% до 14%

AT: доля мусульман в Европе к 2050 году составит от 11,2% до 14%

© РИА Новости Владимир Федоренко Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Даже если поток мигрантов в ЕС прекратится, к 2050 году мусульмане всё равно составят 11,2% населения Европы, если не больше, пишет AT.

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