Минздрав Казахстана выявил 30 случаев заболевания метапневмовирусом

Global Look Press/Bernd WÃ�stneck/dpa С начала эпидемического сезона с 1 октября 2024 года в Казахстане выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом, сообщили 5 января в пресс-службе Минздрава республики.
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