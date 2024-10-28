Андрей Никулин: Почему правозащитники критикуют Израиль

Мало кто хочет рисковать своей жизнью. Почему борцы с сексизмом, харассментом и за права женщин предпочитают осуществлять свою деятельность при свете дня, в больших компаниях и организациях? В поиске негодяев (кстати, зачастую вполне реальных) среди белых мужчин, христиан или евреев, — а не идут в черные или латиноамериканские гетто, где ситуация гораздо запущеннее? Потому что они не идиоты, не едят мыло и прекрасно понимают, что в одном случае можно бороться и протестовать спокойно, безболезненно, а в другом легко получить вполне реальные пулю или заточку.