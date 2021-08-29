АвтоМотив

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Как всегда, всё будет на саморезах... Про безопасность даже не заикаюсь. Гроб на колёсах.УАЗ показал салон...
  • Виктор Шиховцев
    Очень надёжны коробки Honda. Что ж вы про них забыли.5 старых кроссове...

Новый Mercedes-Benz Citan получил спальню и кухню

Новый Mercedes-Benz Citan получил спальню и кухню

Всего несколько дней назад Mercedes-Benz представил новый Citan как более оснащенную и более дорогую альтернативу Renault Kangoo, а теперь на Caravan в Дюссельдорфе немецкий производитель также продемонстрировал построенный на его основе кемпер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх