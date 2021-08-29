Новый Mercedes-Benz Citan получил спальню и кухню

Всего несколько дней назад Mercedes-Benz представил новый Citan как более оснащенную и более дорогую альтернативу Renault Kangoo, а теперь на Caravan в Дюссельдорфе немецкий производитель также продемонстрировал построенный на его основе кемпер.
Всего несколько дней назад Mercedes-Benz представил новый Citan как более оснащенную и более дорогую альтернативу Renault Kangoo, а теперь на Caravan в Дюссельдорфе немецкий производитель также продемонстрировал построенный на его основе кемпер.
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