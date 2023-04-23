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Самсонов одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, отбив 36 из 39 бросков «Тампы»

Илья Самсонов отразил 36 бросков из 39 в матче с «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1). Вратарь «Торонто» принял участие в третьей игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

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