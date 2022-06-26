В Москве четверо мужчин похитили и изнасиловали прохожего

Возбуждено несколько уголовных дел в отношении четырех мужчин в возрасте от 25 до 30 лет,.Возбуждено несколько уголовных дел в отношении четырех мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, которые устроили серию преступлений в Москве, сообщает РЕН ТВ.