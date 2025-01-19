Плакали всей маршруткой - абхазов жалко...

Мы в ответе за тех кого приучили жить на российское финансирование.

Stilianos Kanakidis

Абхазы утверждают всем, что они самый дружный народ, в Абхазии крутятся такие деньги и если их по дружески разделить, то каждый абхаз стал миллионером, "Так что, пошли бы они на Х..",хитро-мудро выделанные.