Медвежий угол
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Медвежий угол

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Плакали всей маршруткой - абхазов жалко...

Плакали всей маршруткой - абхазов жалко...

Виктор Анисимов  Сцуко, зла не хватает. Опять на жалость давят, абхазов пожалеть требуют.  Красочно расписывают как трудно и голодно живётся несчастным простым абхазам, и зарплаты то у них совсем маленькие, и пенсии ваше в 3 тыс.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Мы в ответе за тех кого приучили жить на российское финансирование.
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10 час.
Stilianos Kanakidis
Абхазы утверждают всем, что они самый дружный народ, в Абхазии крутятся такие деньги и если их по дружески разделить, то каждый абхаз стал миллионером, &quot;Так что, пошли бы они на Х..&quot;,хитро-мудро выделанные.
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7 час.
Tania Еременко
А работать. абхазы, не пробовали? Вот и попробуйте, ленивые абреки.
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2 час.

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