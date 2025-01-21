Малолетний ребенок скончался в частной клинике в Казани

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В одной из частных медицинских клиник Казани скончался малолетний ребенок, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана 21 января "Прокуратура Ново-Савиновского района г.
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