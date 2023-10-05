В Молдове американская армия уже чувствует себя как дома ﻿

Илья КИСЕЛЁВ Начало Специальной военной операции России на территории Украины привело к ускорению процессов разграничения между странами, поддерживающими ту или иную сторону в происходящих военных действиях, а также к тому, что понятие государственного нейтралитета стало размываться и практически полностью исчезает.