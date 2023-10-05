БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Особенно рождаемость....И куда ты катишьс...
  • Traveller
    Афтырь явно обижен на всех и каждого. Бывает... Только вот каким боком обмен денежных знаков при премьере Павлове его...И куда ты катишьс...
  • Аудрюс
    Читаешь и такое впечатление, что автор хочет доказать, что все мы находимся и живем в катакомбах где все скопом заблу...И куда ты катишьс...

В Молдове американская армия уже чувствует себя как дома ﻿

В Молдове американская армия уже чувствует себя как дома ﻿

Илья КИСЕЛЁВ  Начало Специальной военной операции России на территории Украины привело к ускорению процессов разграничения между странами, поддерживающими ту или иную сторону в происходящих военных действиях, а также к тому, что понятие государственного нейтралитета стало размываться и практически полностью исчезает.

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