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Жители одной из улиц Уссурийска 26 августа останутся без холодной воды

Жители одной из улиц Уссурийска 26 августа останутся без холодной воды

Сегодня, 26 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улице Краснознаменная.

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