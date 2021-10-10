Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
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