Россия готовит разрушительный ответ на атаку в Удмуртии: подробности

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. После атаки беспилотника на гражданский автомобиль на севере Удмуртии, где погибли три человека и еще двое получили ранения, ВС РФ будут усиливать удары по объектам, связанным с производством и поставками украинских дронов.
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