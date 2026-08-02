Россия готовит разрушительный ответ на атаку в Удмуртии: подробности

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. После атаки беспилотника на гражданский автомобиль на севере Удмуртии, где погибли три человека и еще двое получили ранения, ВС РФ будут усиливать удары по объектам, связанным с производством и поставками украинских дронов.