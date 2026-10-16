В полицию Прокопьевска обратился 39-летний местный житель. Он заявил, что бывшая жена якобы угнала его автомобиль «Газель».
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